Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 al largo della costa siciliana sud occidentale

Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro al largo della Sicilia sud occidentale. Il terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella zona della Costa Siciliana sud occidentale il 14-04-2026 17:08:30 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.3693, 12.4698 ad una profondità di 5 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il terremoto è stato localizzato a 33 Km a SW di Mazara del Vallo (51718 abitanti) e a48 Km a S di Marsala (83194 abitanti). Non ci sono segnalazioni di danni a cose o a persone.