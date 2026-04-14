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Caltanissetta, Polizia Stradale: al Palazzo di Giustizia un ciclo di formazione sul Codice della Strada promosso dalla Corte d’Appello

Redazione 3

Caltanissetta, Polizia Stradale: al Palazzo di Giustizia un ciclo di formazione sul Codice della Strada promosso dalla Corte d’Appello

Mar, 14/04/2026 - 11:03

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Ieri pomeriggio, nell’Aula Magna “Saetta – Livatino” del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta la Polizia Stradale ha tenuto un ciclo di formazione sul Codice della Strada, promosso dalla Corte d’Appello, rivolto agli autisti giudiziari del distretto.

Ai circa quaranta dipendenti presenti in sala l’Ispettore della Polizia di Stato Gaetano Trovato ha illustrato le ultime modifiche introdotte al Codice. La conoscenza approfondita delle norme contenute nel Codice della Strada è di fondamentale importanza atteso che gli autisti giudiziari sono quotidianamente chiamati a garantire la sicurezza dei Magistrati.

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