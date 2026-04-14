Caltanissetta. Il 15 marzo l’Anusca organizza Giornata di Studio su “La gestione anagrafica dei cittadini stranieri e comunitari”

CALTANISSETTA. L’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (ANUSCA), con il Patrocinio della Città di Caltanissetta e la collaborazione del Comitato Provinciale di Caltanissetta, ha organizzato per mercoledì 15 marzo una Giornata di Studio sul tema: “La gestione anagrafica dei cittadini stranieri e comunitari”.

“A Caltanissetta la media dei cittadini stranieri è del 6.7%, in ribasso rispetto alla media nazionale che si attesta al 8.6% – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Demografici di Caltanissetta Christian Genovese -. I Paesi di provenienza sono principalmente quelli del Marocco, Pakistan e Romania ma sono presenti anche cittadini comunitari ed extracomunitari originari di altre zone del Mondo. Riteniamo, dunque, fondamentale la formazione del personale e questa giornata di studio permetterà di aumentare le competenze dei dipendenti degli uffici demografici e, di conseguenza, poter offrire efficienza e servizi di qualità alle persone che si rivolgeranno ai nostri sportelli e quelli di altri Enti pubblici”.

Ed è proprio con questa finalità che il corso di formazione, è stato aperto ad altri Enti iscritti ANUSCA, al personale delle Forze dell’ordine e la sua partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 4 Crediti Formativi.

L’organizzazione dell’incontro, la cui iscrizione era prevista esclusivamente online sul portale formazione.anuscaso, è stata curata dalla EQ dei Servizi Demografici del Comune di Caltanissetta Angela Di Gesu e Presidente Comitato Provinciale ANUSCA Giuseppe Lombardo.

La giornata di studio che si svolgerà nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada dalle ore 09.00 alle ore 16.00, verrà aperta dai saluti istituzionali del Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, del vice sindaco di Caltanissetta Giovanna Candura e dell’Assessore ai Servizi Demografici di Caltanissetta Christian Genovese.

Gli interventi tecnici, curati dall’Esperto ANUSCA Nicola Corvino, affronteranno le tematiche riguardanti i cittadini stranieri con una particolare attenzione anche ai cittadini appartenenti a paesi comunitari.

Sarò affrontata la condizione giuridica dello straniero, l’ingresso, il soggiorno di breve e lungo periodo, la definizione di “familiari”, l’iscrizione anagrafica, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, la protezione internazionale e quella temporanea con un focus sul caso dei cittadini provenienti dall’Ucraina, l’irreperibilità, l’art. 5 del DPR n. 223/1989 e le strutture di accoglienza, il ricorso alle dichiarazioni sostitutive, il rilascio della carta d’identità a stranieri e comunitari e presentati alcuni casi pratici.

Il corso di formazione si concluderà con un dibattito durante il quale l’uditorio potrà rivolgere ai relatori alcuni quesiti.