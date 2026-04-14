Mazzarino. D’Aleo e Vicari (Gruppo Civico): “Va garantita l’apertura quotidiana del cimitero”

MAZZARINO. Riceviamo e pubblichiamo nota del gruppo civico di Mazzarino composto da Santo Vicari e Livio D’Aleo sul fatto che il cimitero comunale è rimasto chiuso nei giorni festivi.

“Senza alcuna polemica, ma con il solo intento di capire le motivazioni, desideriamo richiamare la sua attenzione sulla chiusura del cimitero comunale “Madonnuzza”, verificatasi in alcuni giorni della scorsa settimana tra cui la Domenica delle Palme , nonché nella giornata di lunedì del 13 c.m.

Riteniamo , (e siamo sicuri che anche lei, l’Assessore al ramo e tutta l’Amministrazione siete rammaricati per quando accaduto e condividiate questa nostra riflessione ), che il cimitero non resti chiuso proprio nei giorni festivi, momenti in cui molti cittadini avvertono l’esigenza di recarsi a rendere omaggio ai propri cari defunti. Tale necessità è ancora più sentita da quanti, pur non essendo più residenti nel nostro comune, approfittano delle festività per fare ritorno a Mazzarino così da mantenere vivo il legame con i propri affetti.

Il cimitero rappresenta un luogo di raccoglimento, memoria e rispetto, e proprio nei giorni di festa assume un valore ancora più significativo per l’intera comunità.

L’apertura quotidiana del cimitero deve essere garantita con regolarità e continuità, come fin ora è stato, evitando queste sgradevoli interruzioni che rischiano di creare disagio e amarezza nei cittadini.

Rivolgiamo pertanto un appello rispettoso ma deciso al Sindaco e all’Assessore competente affinché tale spiacevoli inconvenienti non abbiano più a verificarsi, assicurando efficienza, continuità e normalità, confidiamo nella vostra sensibilità per mantenere vivo il rispetto della collettività.

Gruppo Civico per Mazzarino: Livio D’Aleo e Santo Vicari.