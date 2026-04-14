Dighe Sicilia, Salvini parla di cantieri: ANAFePC chiede certezze e completamento

In riferimento alle dichiarazioni del Ministro Matteo Salvini, intervenuto allo stand Sicilia al Vinitaly a Verona, sui cantieri attivi nelle dighe siciliane e sul tema della gestione dell’acqua, anche in relazione all’agricoltura, l’Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e Promozione della Cultura, del Lavoro e del Sociale, attraverso il Presidente Calogero Coniglio e il Vicepresidente Maurizio Cirignotta, ritiene opportuno fornire alcune considerazioni.

Le infrastrutture idriche in Sicilia rappresentano da tempo una criticità strutturale, con cantieri che negli anni si sono avviati, fermati e ripresi, determinando tempi di realizzazione molto lunghi, spesso superiori ai trent’anni. In questo contesto, l’apertura dei cantieri è un elemento positivo, ma non sufficiente: è necessario indicare tempi certi per il completamento e la piena operatività delle opere. La questione centrale resta quindi una: entro quando queste infrastrutture saranno effettivamente funzionanti?

Le criticità registrate in territori come il Comune di Canicattì e in diversi centri della provincia di Agrigento, dove numerosi cittadini hanno subito prolungati disagi legati alla mancanza di acqua, con difficoltà nel soddisfare anche i bisogni primari, evidenziano l’urgenza di interventi concreti. Tali difficoltà incidono direttamente sull’agricoltura e sugli agricoltori, che necessitano di una gestione stabile ed efficiente della risorsa idrica.

Per questo è fondamentale un impegno istituzionale costante, con cronoprogrammi definiti e verificabili, per il completamento delle opere e il superamento delle criticità. Si chiedono pertanto tempi certi di realizzazione, stato di avanzamento delle opere e data di piena operatività degli interventi, al fine di garantire trasparenza, programmazione e diritto all’informazione dei territori interessati.

La gestione dell’acqua rappresenta una priorità strategica per i territori, per il comparto agricolo e per la qualità della vita dei cittadini.