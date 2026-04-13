Caltanissetta. Atti di vandalismo durante i controlli in una discoteca, il sindaco Tesauro: “Gesto di una gravità estrema”

Il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro interviene in merito alla vicenda che ha coinvolto uno locale di Caltanissetta adibito a discoteca e del comportamento assunto dai presenti.Un’operazione interforze che ha coinvolto Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro, intervenuti inizialmente per un controllo di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo e, successivamente, si sono trovati a dover affrontare atti di vandalismo ai mezzi di servizio delle Forze dell’Ordine.I controlli, richiesti dalla Prefettura di Caltanissetta, fanno parte di un’attività di prevenzione, condivisa con il Ministero dell’Interno, a seguito della tragedia di Crans-Montana.“Il compito delle istituzioni è quello di vigilare per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e l’incolumità di tutte le persone presenti, sia lavoratori, sia avventori soprattutto, come in questo caso, in presenza di minori – ha commentato il Sindaco Tesauro-. L’attacco subito dalle forze dell’ordine è di una gravità estrema”.L’intensificazione delle attività di controllo è atta a verificare il pieno rispetto della normativa di settore per contrastare eventuali forme di esercizio abusivo.A fronte della capienza massima di circa 175 persone il locale aveva accolto circa il doppio dei clienti e altri giovani erano all’esterno in attesa di poter entrare.“Dopo qualche minuto dal nostro arrivo i gestori del locale hanno sospeso la serata. Molti adolescenti presenti si sono subito attivati per andare via come è stato richiesto ma un gruppo di giovani clienti ha generato una situazione aizzando i coetanei presenti contro le Forze dell’Ordine– ha spiegato il Comandante della Polizia Municipale Raffaele Campanella -. Sono stati registrati anche atti di vandalismo contro i veicoli di servizio. Un gesto inqualificabile che evidenzia un senso di disprezzo e ineffabile dilegio per le autorità”.“La sinergia interforze tra le istituzioni pubbliche del territorio – ha concluso il Sindaco Walter Tesauro – rappresenta un importante presidio di sicurezza per tutti i cittadini che devono percepire di avere le Forze dell’ordine sempre al loro fianco per tutelare il rispetto delle regole e garantire la legalità in ogni contesto”.