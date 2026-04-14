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Sicilia. Vertice fra Schifani, Galvagno e capigruppo di maggioranza all’Ars

Redazione 3

Sicilia. Vertice fra Schifani, Galvagno e capigruppo di maggioranza all’Ars

Mar, 14/04/2026 - 12:22

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Vertice di maggioranza a Palazzo dei Normanni, a Palermo. Un momento di confronto e discussione promosso dal governatore, Renato Schifani, e dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. Presenti sia i rappresentanti dei partiti che i capigruppo della coalizione di centrodestra. L’incontro si tiene prima della seduta dell’Assemblea Regionale Siciliana, convocata per le 15 e che vede, all’ordine del giorno, una lunga serie di provvedimenti. (ITALPRESS).

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