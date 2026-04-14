Demanio marittimo, la Regione Sicilia consegna aree per le attività delle forze dell’ordine. Savarino: «Garantiti più controllo e sicurezza sul territorio»

Cresce il rapporto di collaborazione tra la Regione Siciliana e le forze dell’ordine. L’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, infatti, ha firmato questa mattina il decreto che dispone la consegna gratuita alle forze dell’ordine di alcune aree del demanio marittimo da destinare ad attività per il personale con finalità istituzionale.

Il provvedimento, che applica quanto previsto dall’articolo 34 del Codice della Navigazione, punta a rafforzare la presenza delle istituzioni di pubblica sicurezza sul territorio, garantendo al tempo stesso maggiore controllo e tutela dell’ambiente e delle comunità locali.

«Si tratta di un iter che abbiamo seguito fin dal mio insediamento – dichiara l’assessore Savarino – con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza sul territorio. Il decreto consente oggi di rendere pienamente operative aree già oggetto di concessione. Sono molto soddisfatta di aver portato a termine questo percorso che offre ai dipendenti anche spazi adeguati per momenti di ristoro e recupero. Con questo atto ribadiamo la nostra vicinanza alle forze dell’ordine, presidio fondamentale per il nostro Paese, e potenziamo la collaborazione già in atto con l’assessorato e il Corpo forestale della Regione Siciliana».