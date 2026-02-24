Niscemi. Aurora Pitino morta nell’incidente sulla Sp11, l’appello della mamma a Mattarella: «Le parlo con il cuore addolorato, si metta in sicurezza quella strada»

NISCEMI. «Presidente, le voglio dire solo due cose con il cuore in mano. La ringrazio per essere venuto a Niscemi. Le chiedo di fare in modo che al più presto l’unica strada percorribile che abbiamo, la Sp 11, venga messa in sicurezza. Io lo scorso anno in quella strada ho perso una bambina di 9 anni, Aurora. Le parlo con il cuore addolorato, si faccia in fretta. Glielo chiedo da mamma». Il gesto di Chiara Nanfaro commuove i presenti nella piazza di Niscemi. Il presidente Sergio Mattarella stringe le mani ai cittadini che lo acclamano, ai volontari della Croce Rossa ed ai militari del Genio Guastatori dell’Esercito impegnati da settimane a Niscemi, quando si trova davanti alla donna che con garbo attira la sua attenzione. Chiara Nanfaro è la mamma di Aurora Pitino, la bambina di 9 anni morta nel gennaio dello scorso anno nel tragico incidente in quella strada maledetta che già tante vittime ha fatto. E ieri la donna ha rivolto il suo accorato appello a Mattarella, mostrando anche la foto della piccola Aurora dal suo telefonino. E il presidente le ha risposto: «E’ una priorità assoluta mettere in sicurezza la strada provinciale 11». Il Capo dello Stato, durante il percorso a piedi nelle strade di Niscemi si è intrattenuto con alcuni cittadini, scambiando qualche battuta, e poi si è recato in visita alla scuola “Mario Goro”, l’istituto in cui sono stati spostati gli alunni di altre scuole inagibili in quanto ubicate nella “zona rossa”. E i bambini lo hanno accolto sventolando le bandierine tricolore.