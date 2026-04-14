Stragi 1992. Caltanisseta, il Procuratore De Luca: “No elementi concreti ostensibili su pista nera”

“Per quel che riguarda istituzione deviate o anche pista nera, l’ho già detto più volte, può darsi, stiamo lavorando. Allo stato non ci sono concreti elementi ostensibili di cui parlare. In ogni caso l’accertamento di una partecipazione di istituzioni deviate o di destra eversiva non riguarderebbe la causale, si troverebbero dei concorrenti esterni, poi bisognerebbe capire qual è la causale di queste istituzioni deviate e di questi presunti estremisti eversivi della destra estrema. Bisognerebbe poi accertare perché c’è questo intervento e a che cosa tendono”.

Lo ha detto il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, nel secondo capitolo della sua audizione presso la Commissione parlamentare Antimafia sui diversi filoni d’inchiesta sulle stragi del 1992, dopo che ieri la Procura di Caltanissetta ha chiesto l’archiviazione di uno dei filoni d’inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e via D’Amelio.