Asp Caltanissetta. A Gela balzo record per la specialistica e massiccio piano di assunzioni nel biennio 2024/2025

CALTANISSETTA. Un investimento senza precedenti per la sanità gelese. L’ASP di Caltanissetta rende noti i dati relativi al potenziamento del personale che opera presso i presidi sanitari di Gela, evidenziando una crescita strutturale che interessa sia l’assistenza ospedaliera che la medicina territoriale.

Sotto l’impulso della Direzione Strategica guidata dal manager Salvatore Ficarra, la programmazione mirata al soddisfacimento del fabbisogno di salute del territorio ha portato a un incremento esponenziale delle ore di assistenza specialistica nel Poliambulatorio di Gela, passando dalle appena 26 ore settimanali conferite nel 2023 ai volumi attuali:• Anno 2024: conferiti incarichi per 94 ore settimanali (+261,5% rispetto al 2023). Potenziate in particolare Cardiologia (28 ore), Dermatologia (20 ore), Diabetologia (19 ore), Otorinolaringoiatria (11 ore) e Fisiatria (6 ore).• Anno 2025: Conferiti incarichi per 82 ore settimanali, con nuovi incarichi in Radiologia (20 ore), Dermatologia (18 ore) e l’attivazione di branche cruciali come Reumatologia, Endocrinologia e Geriatria (U.V.M.).•

Primo Quadrimestre 2026: Già conferite 54 ore settimanali, con un focus massiccio sulla Diabetologia (38 ore) e sulle Cure Palliative (UVP).”Rispetto alle 26 ore del 2023, il balzo a oltre 90 ore nel 2024 e la continuità successiva rappresentano una risposta concreta alle esigenze dei cittadini”, commenta il Direttore Generale S.Ficarra.Il piano di rafforzamento del nosocomio di Gela ha visto l’immissione in servizio di 21 nuovi dirigenti medici a seguito del concorso per 172 posti bandito nel 2024. Le assunzioni riguardano:• Anestesia e Rianimazione: 9 medici specializzandi• Medicina Interna e Lungodegenza: 4 medici• Gastroenterologia, Urologia, Psichiatria, Pediatria, Anatomia Patologica e Igiene: 8 medici complessivi.

A questi si aggiungono 6 assunzioni a tempo determinato (tra cui Cardiologia e Chirurgia), 2 Neuropsichiatri Infantili e l’imminente contrattualizzazione di un medico legale. Per garantire la piena copertura delle piante organiche, nel luglio 2025 è stato bandito un ulteriore concorso per 72 posti, con esami già calendarizzati (es. Psichiatria l’11 maggio 2026) per discipline critiche come Emergenza-Urgenza (10 posti), Cardiologia (7) e Ortopedia (4).La Direzione ha impresso una svolta gestionale nominando 3 nuovi Direttori di Struttura Complessa (UOC): il Dott. Biundo (Medicina), il Dott. Buttafuoco (Chirurgia) e la Dott.ssa Ricotta (Nefrologia). Sono inoltre in fase di espletamento i concorsi per i primariati di Ostetricia, Neurologia e modulo area sud DSM.Sul fronte del personale del comparto sono stati conferiti 19 incarichi a tempo determinato.

24 sono gli incarichi libero-professionali di dirigente medico conferiti su Gela di cui 16 destinati al Pronto Soccorso.Nell’ambito della lotta al precariato è stato raggiunto il traguardo della stabilizzazione per 62 risorse, tra cui 36 Infermieri, 14 OSS, 5 Tecnici di Radiologia e diverse figure mediche e amministrative.”I numeri dimostrano l’impegno costante della Direzione Strategica nel valorizzare il Presidio di Gela e colmare i gap creati negli anni” – dichiara il Direttore Generale Salvatore Ficarra – “L’integrazione di nuove professionalità e l’incremento orario ci permettono oggi di offrire standard assistenziali sempre più vicini ai bisogni reali degli utenti del territorio gelese”.

