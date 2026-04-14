Indetto avviso pubblico per partecipazione di persone con disabilità al progetto “Disabili…Amo”. Istanze entro il 21 aprile

VILLALBA. E’ stati indetto un avviso pubblico per la partecipazione di persone con disabilità al progetto denominato “Disabili…Amo”, realizzato dall’Associazione Kairos, con il patrocinio del Comune di Villalba. Il progetto ha come obiettivo principale:

favorire l’integrazione sociale e la socializzazione dei soggetti disabili;

promuovere l’autonomia personale e relazionale;

incentivare esperienze educative e inclusive in contesti naturali;

stimolare abilità manuali, relazionali ed emotive.

Il progetto prevede lo svolgimento di:

visite guidate nelle vicinanze del Comune di Villalba;

attività manuali ed espressive;

attività a contatto con gli animali;

momenti di socializzazione e condivisione in un ambiente protetto e inclusivo.

L’avviso è rivolto a persone con disabilità di età compresa tra i 6 e i 45 anni, residenti nel Comune di Villalba. La partecipazione al progetto è gratuita.

Gli interessati dovranno presentare:

domanda di partecipazione compilata e sottoscritta da un genitore/tutore;

copia del documento di identità;

certificazione attestante la condizione di disabilità.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 21 aprile 2026 presso l’ufficio protocollo del Comune di Villalba. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Villalba – Ufficio Servizi Sociali. Maggiori info: https://comune.villalba.cl.it/…/avviso-pubblico-per-la…/.