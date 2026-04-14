Barbara Serra a Gela per il “Forum del Fare VI”: domenica 19 aprile la presentazione di “Fascismo in famiglia”

Sarà Barbara Serra, giornalista di fama internazionale, l’ospite d’onore del “Forum del Fare VI”, l’iniziativa promossa dall’associazione civica Gela Brainstorming APS, in programma domenica 19 aprile 2026, alle ore 10:30, presso “La Capannina” di Gela. A fare gli onori di casa e ad aprire ufficialmente l’incontro saranno il Sindaco Terenziano Di Stefano, l’Assessore alla Cultura e la deputazione locale, a testimonianza del rilievo istituzionale e culturale che l’iniziativa riveste per l’intero territorio. Il nuovo appuntamento con il Forum del Fare si inserisce nel solco di un percorso ormai riconosciuto come luogo di confronto, dialogo e approfondimento culturale. Un contenitore di idee nato per dare spazio a voci autorevoli e per stimolare una riflessione pubblica sui grandi temi del presente, senza mai perdere di vista il valore della memoria collettiva. Un contesto in cui il dibattito rappresenta il cuore stesso dell’iniziativa e il pensiero critico trova piena espressione.

Protagonista di questa sesta edizione sarà dunque Barbara Serra, volto noto del giornalismo internazionale, giornalista di Sky News UK e originaria di Gela. Nella sua città presenterà il volume Fascismo in famiglia, un’opera intensa e di forte spessore civile, capace di mettere in relazione la memoria privata con la più ampia storia nazionale. Nel libro, l’autrice prende le mosse dalla figura del nonno, vicino al fascismo, per sviluppare una riflessione più ampia sul modo in cui le vicende familiari possano intrecciarsi con alcune delle pagine più delicate e controverse della storia italiana. Attraverso documenti, ricordi personali e riflessioni lucide, il testo costruisce un percorso che supera la sola dimensione autobiografica e si apre a interrogativi più profondi sul peso del passato, sull’eredità culturale e politica del fascismo e sulle tracce che questa esperienza storica continua ancora oggi a lasciare nella società contemporanea. Ne emerge un lavoro che invita a guardare alla storia familiare come chiave per comprendere meglio anche quella collettiva.La presenza di Barbara Serra a Gela rappresenta un’occasione culturale di particolare valore per la città, offrendo al pubblico la possibilità di confrontarsi con una giornalista di grande esperienza internazionale e con una tematica di forte attualità, capace di alimentare riflessioni sul rapporto tra memoria, identità e futuro. A moderare l’incontro sarà il giornalista Franco Gallo, che accompagnerà il dialogo con l’autrice e guiderà il pubblico in un momento di approfondimento in cui si intrecceranno dimensione letteraria, analisi storica e riflessione civile. L’evento si annuncia quindi come un importante momento di partecipazione e confronto per la comunità, confermando ancora una volta l’impegno di Gela Brainstorming APS nella promozione di iniziative di qualità, in grado di arricchire il dibattito culturale cittadino e di coinvolgere il territorio su temi di grande rilievo.