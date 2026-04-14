Caltanissetta, avviata raccolta firme per il rifacimento del manto stradale in via Balate e via Pavese

Riceviamo e pubblichiamo nota riguardo a una raccolta firme per il rifacimento del manto stradale in via Balate e in via Pavese a Caltanissetta. Nella nota viene precisato che “questa iniziativa è personale e non a nome del comitato di quartiere Balate Pizelli, il quale è ben accolta se vorrà sostenere la petizione”. Di seguito il testo integrale della nota.

Al via la petizione per il rifacimento del manto stradale in Via Balate e Via Pavese a Caltanissetta. I cittadini del quartiere lanciano un appello alle istituzioni per intervenire con urgenza sullo stato del manto stradale in Via Balate e Via Pavese, a Caltanissetta. Le condizioni attuali delle due arterie risultano fortemente compromesse, con la presenza diffusa di buche e irregolarità che rappresentano un serio rischio per la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni, oltre a causare disagi quotidiani alla circolazione. Per questo motivo è stata avviata una petizione pubblica con l’obiettivo di sensibilizzare l’amministrazione comunale e sollecitare un intervento tempestivo di rifacimento del manto stradale. I cittadini invitano tutta la comunità a partecipare attivamente firmando la petizione al seguente link:👉 https://c.org/RWyC8s2SqP

“Si tratta di un problema che riguarda la sicurezza di tutti – dichiarano i promotori – e che non può più essere rimandato. Chiediamo un intervento concreto e rapido per restituire dignità e sicurezza alle nostre strade distrutte da i lavori fatti dalle varie aziende che hanno eseguito la posa di fibra ottica e dalle intemperie nel corso degli anni”. L’iniziativa punta a raccogliere il maggior numero possibile di adesioni, per dare forza alla richiesta e ottenere risposte concrete da parte delle autorità competenti. Per ulteriori informazioni o per aderire all’iniziativa, è possibile consultare la petizione online o contattare i promotori.