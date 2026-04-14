Campofranco. Sbloccati i lavori di rifacimento di via Magazzeni e via Lupa

CAMPOFRANCO. Dopo anni di attese, solleciti e interlocuzioni, sono stati finalmente completati i lavori di scarificazione e bitumazione in parte della Via Magazzeni e della Via Lupa.

Si tratta di interventi che dovevano essere eseguiti a seguito di precedenti lavori sulla rete idrica, e per i quali questa Amministrazione ha lavorato con determinazione affinché venissero portati a compimento.

Non è stato un percorso semplice, ma abbiamo ritenuto doveroso insistere fino in fondo per garantire ai cittadini condizioni di maggiore sicurezza, decoro urbano e qualità della viabilità.

Il sindaco ha commentato: “Continueremo a seguire con attenzione ogni intervento sul territorio, affinché gli impegni assunti vengano rispettati e tradotti in risultati concreti. Nei prossimi giorni si svolgeranno ulteriori incontri con la ditta appaltatrice per altri interventi di manutenzione alla rete idrica”.