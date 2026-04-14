Caltanissetta. L’Asp conferisce nuovi incarichi per garantire continuità assistenziale e i servizi territoriali e ospedalieri

CALTANISSETTA. La Direzione strategica conferisce nuovi incarichi volti a garantire la continuità assistenziale e il rafforzamento dei servizi territoriali e ospedalieri.
Sul fronte ospedaliero, sono stati deliberati i seguenti provvedimenti:
Pediatria (POS Elia): Conferito un incarico libero-professionale al Dott. Michele Bongiorno. Lo specialista presterà servizio per 24 ore settimanali presso l’UOC di Pediatria del presidio nisseno fino al 30 giugno 2026, con possibilità di rinnovo.
Anestesia e Rianimazione (POV Emanuele di Gela): Attraverso l’utilizzo della graduatoria degli specializzandi, è stato conferito un incarico a tempo determinato alla Dott.ssa Viviana Panascì, che andrà a supportare l’area critica del nosocomio gelese.
Igiene Pubblica (Dipartimento di prevenzione): Inserimento di due nuovi dirigenti medici tramite graduatoria specializzandi (Delibera n. 869). I Dottori Alberto Longo e Ivana Lanzafame presteranno servizio per 32 ore settimanali.
I rapporti di lavoro, attualmente a termine, prevedono la trasformazione a tempo indeterminato al conseguimento del titolo di specializzazione.
Per quanto concerne l’area della Salute Mentale e del supporto psicologico, l’Azienda ha attivato due incarichi (ex art. 15 octies D.Lgs. 502/92) nell’ambito del progetto “Non perdere te stesso”, dedicato al contrasto del gioco d’azzardo patologico.
• Incaricati i Dottori Carmelo Pizzuto e Venturina Arena (attingendo dalla graduatoria dell’ASP Catania). L’impegno previsto è di 18 ore settimanali per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.
In un’ottica di potenziamento della medicina di prosimità, è stato conferito un incarico a tempo indeterminato al Dott. Leonardo Distefano, specialista in Diabetologia.
A decorrere dal 1° maggio 2026, il professionista opererà per 8 ore settimanali complessive, così suddivise:
• 4 ore presso la Casa di Comunità di Sommatino;
• 4 ore presso la Casa di Comunità di San Cataldo.