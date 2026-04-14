Caltanissetta, trasferimento dell’Ufficio del Lavoro: i commercianti non condividono le proteste

CALTANISSETTA – “Non omnia possumus omnes”. Con questo incipit latino — che ricorda a qualcuno che non tutto può ruotare attorno ai propri comodi — i commercianti del Centro Storico Naturale, attraverso una raccolta firme sempre più ampia, respingono senza mezzi termini le proteste dei dipendenti dell’Ufficio del Lavoro che ostacolano il trasferimento nei locali dell’ex Banca San Michele. Di seguito il contenuto della nota.

«Non omnia possumus omnes». Con questo incipit latino, che ricorda come non si possa avere tutto, l’associazione del Centro Storico Naturale respinge con fermezza le rimostranze avanzate dai dipendenti dell’Ufficio del Lavoro.

Dopo anni di immobilismo da parte delle precedenti amministrazioni, si registra finalmente un’attenzione concreta verso il centro storico, cuore pulsante della città e punto centrale del programma elettorale dell’attuale amministrazione. Un impegno che oggi si traduce in azioni precise e coerenti.

È bene ricordare che il Comune sostiene attualmente un costo di circa 60.000 euro annui per l’affitto dei locali dell’Ufficio del Lavoro. Il progetto di trasferimento presso l’ex Banca San Michele consentirebbe invece un risparmio totale per le casse comunali, dal momento che sia l’acquisto sia la ristrutturazione verrebbero coperti da fondi provenienti da bandi regionali.

Alla luce di ciò, risultano incomprensibili e ingiustificate le posizioni di alcuni dipendenti pubblici che, per il ruolo che ricoprono, dovrebbero contribuire al buon andamento della città e non ostacolare iniziative strategiche. Il centro storico rappresenta un elemento vitale per la comunità, luogo di incontro, identità e sviluppo.

Le rimostranze appaiono dunque pretestuose e prive di una reale visione d’insieme, soprattutto considerando che l’ex Banca San Michele è pienamente idonea ad accogliere fino a 70 dipendenti, garantendo così un importante afflusso quotidiano di persone nel centro cittadino.

Per queste ragioni, si invita a cessare ogni forma di ostruzionismo e a sostenere un percorso che l’amministrazione comunale — insieme al sindaco e alla giunta — sta portando avanti con determinazione, nell’interesse esclusivo della città e del rilancio del suo centro storico.

Si richiama, infine, i funzionari dell’Ufficio del Lavoro a un senso di responsabilità che vada oltre la mera funzione svolta, estendendosi alla collettività che li accoglie: è necessario guardare alle scelte non dal ristretto punto di vista dell’interesse personale, ma con la consapevolezza di essere parte integrante di una comunità, in cui ogni decisione produce effetti sull’intera città.