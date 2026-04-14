San Cataldo. Gioia del Pd per riapertura Parco giochi di via Pirandello: “Un nuovo spazio più sicuro e inclusivo”

SAN CATALDO. E’ stata accolta con legittima soddisfazione da parte del Partito Democratico di San Cataldo la riapertura del Parco giochi di via Pirandello dopo che lo stesso è stato sottoposto ad interventi di riqualificazione con nuove giostre moderne e inclusive.

<Qualche mese fa – ha ricordato il PD cittadino – abbiamo presentato il progetto di riqualificazione, che è stato votato da quasi 300 cittadini nell’ambito del bando per la democrazia partecipata. Da oggi bambini e famiglie Sancataldesi possono godere di un nuovo spazio più moderno, sicuro e inclusivo”.

Il PD sancataldese ha poi concluso: <Fare politica ha senso se migliora, anzitutto, ciò che ci sta intorno! Le persone da ringraziare sarebbero tantissime. Abbiamo messo il progetto a disposizione della città ed in tanti si sono prodigati per andare a votare, diffondere sui social, e tanto altro!>