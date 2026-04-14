Didattica Orientativa al “G.B.Hodierna” Mussomeli: incontro con Federazione Nazionale Maestri del Lavoro – Consolato Provinciale di Caltanissetta – Didattica Orientativa

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) – Nell’ambito delle attività previste in seno alla Didattica Orientativa, venerdì 10 aprile, presso l’Auditorium “Lillo Zucchetto”, si è tenuta una giornata di riflessione e confronto con alcuni componenti della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro – Consolato Provinciale di Caltanissetta che ha coinvolto gli studenti delle classi quarte e quinte dell’I.I.S. “G.B. Hodierna”. L’iniziativa è nata dalla volontà di offrire ai nostri studenti la possibilità di incontrare e conoscere i Maestri del Lavoro in Italia ed all’Estero, comprendere come hanno ricevuto l’Onorificenza dal Presidente della Repubblica e, soprattutto, ricevere il messaggio positivo che vogliono mandare alla società: Cultura del Lavoro, dello Studio, della Legalità, della Sicurezza, l’Etica del Lavoro e del Volontariato. L’incontro si è aperto con il saluto della Dirigente Scolastica Rita Maria Cumella, della Prof.ssa Giovanna Milazzo, del Prof. Giuseppe La Placa (docente Orientatore) e del Console Prov. Uff. MDL Francesco Cagnina. Alla presenza del Comandante della Guardia di Finanza di Mussomeli, Cav. Lgt Salvo Imbesi, e dell’ex Comandante dei VV.UU., Cav. Attilio Frangiamore, è seguita la Premiazione, da parte del Consolato, dei due Studenti che hanno ottenuto la migliore media dei voti di tutto l’Istituto: Chiara Albanese e Vincenzo Frangiamore (frequentanti la classe 5^ A CAT). Sono intervenuti i Maestri Defraia, Carrubba, Foderà e La Barbera che hanno coinvolto ed emozionato gli studenti con le loro toccanti testimonianze lavorative. A seguire sono stati trattati importanti argomenti: la Maestra del Lavoro Benedetta Michela Risorto ha parlato della “Formulazione Budget e Controllo di Gestione”; il Console Uff. Maestro del Lavoro Francesco Cagnina ha affrontato i temi “l’Etica del Lavoro” Cultura della Sicurezza “Curriculum Vitae” e “Colloquio di Lavoro” con indicazioni Teorico/Pratiche. Interessante, inoltre, l’intervento esterno svolto dall’Ing. Paolo Mattina sulla “Visione d’Impresa”, come si crea una “Startap” e “L’alternanza Scuola-Lavoro”.