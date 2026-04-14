Circolo PD Caltanissetta, mozione per il recupero del bocciodromo di via Angeli

Il Circolo PD di Caltanissetta invia una nota relativa alla mozione presentata per la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione del bocciodromo di via Angeli. La proposta, si legge, nasce dalle segnalazioni raccolte nel quartiere nel corso di un sopralluogo svolto nel mese di febbraio e punta a restituire alla città uno spazio pubblico sicuro, curato e con una forte funzione sociale, valorizzando la vitalità del quartiere Angeli e il ruolo degli spazi condivisi nella qualità della vita urbana. Di seguito il testo integrale della nota.

Il Partito Democratico ha presentato una seconda proposta derivante delle segnalazioni ricevute presso il Quartiere Angeli nel corso di un sopralluogo svolto nel mese di febbraio. Dopo aver presentato un’interrogazione su un immobile a rischio crollo presente nel quartiere, il Circolo PD di Caltanissetta – tramite il suo Consigliere comunale Carlo Vagginelli – ha presentato una mozione al Consiglio comunale per chiedere la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione del bocciodromo situato in via Angeli. L’iniziativa punta a restituire al quartiere uno spazio di aggregazione e incontro, valorizzando la forte vitalità sociale e culturale della zona, dove operano numerose realtà associative, educative e solidali. Attualmente l’area non è più utilizzata per la sua funzione originaria, ma viene impiegata come area gioco per i bambini, come spazio di sgambamento per gli animali domestici e – purtroppo – anche come ricettacolo abusivo di rifiuti. Si tratta quindi di una struttura che presenta diverse criticità legate alla manutenzione e alla sicurezza.

Per risolvere questa situazione il PD propone un intervento di recupero che preveda la realizzazione di un campetto di pallacanestro o di una piccola arena per spettacoli all’aperto ed il restauro dell’edificio presente all’interno dell’area. Il documento impegna inoltre Sindaco e Giunta a reperire i finanziamenti necessari e a predisporre un avviso pubblico per affidare la gestione dello spazio ad associazioni, comitati o enti del terzo settore. “Vogliamo restituire al quartiere ed all’intera città un’area sicura, pulita, ordinata e funzionale” – afferma Vagginelli – “uno spazio pubblico di socializzazione e svago, che possa essere utilizzato con serenità dai bambini, dagli anziani, dagli abitanti del quartiere e dalle tante associazioni che operano in quella parte della città”. “Dove uno spazio pubblico viene restituito alla comunità, nasce appartenenza, cresce il rispetto dei luoghi e si rafforza il senso di cittadinanza. Recuperare il bocciodromo di via Angeli significa dare forza a una visione di città fondata sulla socialità, sulla cura e sulla vivibilità degli spazi pubblici. Il quartiere Angeli ha una vitalità che va valorizzata perché, a differenza di molte altre zone della città, non è un quartiere dormitorio, ma un luogo che può diventare esempio per tutta Caltanissetta di come la partecipazione e l’uso condiviso degli spazi possano migliorare la qualità della vita. Restituire senso e funzione sociale a quest’area vuol dire creare un presidio positivo per il quartiere e rafforzare il legame tra cittadini e territorio. Per noi questa è una scelta politica perchè prendersi cura dei luoghi significa prendersi cura delle persone” dice Greta Tassone, segretaria del Circolo PD di Caltanissetta.

Greta Tassone – Segretaria del Circolo PD di Caltanissetta; Carlo Vagginelli – Consigliere Comunale PD