San Cataldo. Turisti siracusani in visita ai Sanpaoloni guidati dall’associazione Giuseppe Amico Medico

SAN CATALDO. L’associazione Giuseppe Amico Medico ha accolto un numeroso gruppo di turisti proveniente da Siracusa. Guidati dal presidente della Pro Loco, Salvatore Scarlata, e dalla collaboratrice Giulia Amoribello, i visitatori sono rimasti affascinati dalla bellezza dei giganti processionali sancataldesi.

Con grande interesse e curiosità, hanno rivolto numerose domande a Salvatore Gigante e Pasquale Tumminelli, che hanno illustrato loro le origini di questa tradizione antichissima e straordinariamente originale. Un’esperienza innovativa quanto originale che ha permesso ai turisti aretusei di entrare all’interno della vera anima della Settimana Santa.