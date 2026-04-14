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San Cataldo. Turisti siracusani in visita ai Sanpaoloni guidati dall’associazione Giuseppe Amico Medico

Redazione 1

San Cataldo. Turisti siracusani in visita ai Sanpaoloni guidati dall’associazione Giuseppe Amico Medico

Mar, 14/04/2026 - 22:47

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SAN CATALDO. L’associazione Giuseppe Amico Medico ha accolto un numeroso gruppo di turisti proveniente da Siracusa. Guidati dal presidente della Pro Loco, Salvatore Scarlata, e dalla collaboratrice Giulia Amoribello, i visitatori sono rimasti affascinati dalla bellezza dei giganti processionali sancataldesi.

Con grande interesse e curiosità, hanno rivolto numerose domande a Salvatore Gigante e Pasquale Tumminelli, che hanno illustrato loro le origini di questa tradizione antichissima e straordinariamente originale. Un’esperienza innovativa quanto originale che ha permesso ai turisti aretusei di entrare all’interno della vera anima della Settimana Santa.

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