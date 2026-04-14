Delia. Il 17 aprile ancora un Caffè Letterario in Biblioteca con la presentazione del libro “Percorsi Onirici” di Michele Lambo

DELIA. L’Amministrazione Comunale ha organizzato per il 17 aprile alle 18 un altro Caffè Letterario, in Biblioteca. Sarà l’occasione per stare insieme e comunicare riflettendo sull’essere umano e sulle sue consapevolezze intime. Un viaggio consacrato al cambiamento verso una nuova consapevolezza di sé e del proprio universo nascosto.

Il libro che sarà presentato è “Percorsi Onirici” di Michele Lambo. Si tratta di otto racconti immaginari, corpo di questa raccolta, nati da memorie reali ed esperienze interiori, si susseguono storie ambientate in luoghi sospesi nel tempo, dove scompare il confine tra realtà, percezione e sogno.

Personaggi, differenti per vissuto e destino, sono accomunati da una medesima istanza: una chiamata silenziosa a prendere responsabilità verso se stessi.

I racconti in questa raccolta sono onirici perché avvengono nel silenzio della psiche, dove nessuno può realmente posare lo sguardo. Si narra di una presa di responsabilità verso sé stessi, l’avvicinamento a un daìmon; si conducono i personaggi a non vivere a propria insaputa. Nel loro percorso si presenterà il momento in cui è richiesto un salto di coscienza, una piena accettazione di sé per poter proseguire ciò che altrimenti potrebbe svanire.”