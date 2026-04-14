Delia. Discusse al Palazzo Municipale le procedure per l’avvio del PUG (Piano Urbanistico Generale)

DELIA. A seguito della conferenza tenutasi alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, dei Capigruppo consiliari, del Vicesindaco e del Responsabile dell’Area Tecnica, convocata dall’Amministrazione Comunale, sono state discusse le procedure tecnico-amministrative relative all’avvio del PUG – Piano Urbanistico Generale.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i passaggi propedeutici alla redazione del Piano, le tempistiche previste e le modalità di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza.

L’Amministrazione Comunale ha ribadito l’importanza strategica del PUG quale strumento di pianificazione fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio, la tutela del paesaggio e la valorizzazione del patrimonio esistente.

Seguiranno ulteriori comunicazioni per informare la cittadinanza sulle fasi successive e sulle modalità di partecipazione pubblica.