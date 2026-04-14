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San Cataldo. Il 21 aprile al Centro Commerciale “Il Casale” Marco Masini incontra i fans e firmare il nuovo album “Perfetto imperfetto”

Redazione 1

San Cataldo. Il 21 aprile al Centro Commerciale “Il Casale” Marco Masini incontra i fans e firmare il nuovo album “Perfetto imperfetto”

Mar, 14/04/2026 - 20:10

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SAN CATALDO. Direttamente dal Festival di Sanremo, Marco Masini arriva per incontrare i fan e firmare le copie del suo nuovo album “Perfetto Imperfetto” presso il Centro Commerciale “Il Casale”.

Un’occasione speciale per chi ama la grande musica italiana e vuole vivere da vicino un momento autentico, fatto di emozioni e condivisione. L’appuntamento è per martedì 21 aprile, a partire dalle ore 18:00.

Potrai incontrarlo dal vivo, scattare una foto insieme e portare a casa la propria copia autografata. Per partecipare sarà necessario avere con sé il CD: se non ce l’hai, niente paura! Dalle 15:00 sarà possibile acquistare l’album presso il desk dedicato in galleria.

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