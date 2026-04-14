San Cataldo. Alunni del corso di arti figurative dell’Istituto “Juvara” in visita al Calvario guidati dall’associazione “Giuseppe Amico Medico”

SAN CATALDO. L’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico ha accolto gli alunni del corso serale per adulti di arti figurative dell’Istituto “F. Juvara”, impegnati in una passeggiata didattica tra le vie di San Cataldo. Un percorso ricco di storia, cultura e tradizioni popolari, con tappe dedicate alle Vare, ai Sanpaoloni e al Calvario.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Storia e archeologia in Sicilia nel corso dei secoli”, promosso da SiciliAntica regionale, con la referente prof.ssa Simona Modeo, in collaborazione con Antico Mondo APS, rappresentata da Roberto Naro e Maria Catena Elena De Paola.

Relatore dell’incontro è stato Giuseppe Carrubba, dell’Associazione “Giuseppe Amico Medico” APS e dell’Associazione “Reggimento Real Marina” APS.

Il coordinamento del progetto per il corso serale del Liceo Artistico “F. Juvara” è affidato alla prof.ssa Alessandra Fonti. Presenti anche i docenti Elisa Vicari, Salvatore Ligotti e Ornella Lo Dico.