San Caltado, Incontriamoci in Biblioteca: l’incontro del mese di aprile tra fotografie, musica e poesia

Ieri sera, in sala Borsellino a San Cataldo, l’incontro del gruppo di lettura Incontriamoci in Biblioteca del mese di Aprile. Impreziositi dalle fotografie di Renato Riggi hanno presentato le loro opere lo scrittore Felice Lotito, l’artista Salvatore Carletta e il pianista Marco Carmina. Il primo ha presentato la sua opera Fuga dalla miniera, opera che vuole stimolare la difesa a oltranza dei diritti umani dei più deboli, partendo dallo studio dei Carusi delle miniere. Il secondo ha presentato una serie di sculture del Cristo in croce, figura emblematica della sofferenza redenta, attraverso la coltivazione dell’arte, un’arte che svolge una chiara azione terapeutica. Marco Carmina ha magistralmente eseguito brani di Bach, La toccata e fuga in rem. e la Grace, oltre la Grande fantasia dalla Sonnambula di Bellini di Sigismund Thalberg, incantando il pubblico per la maestria dei tocchi. Ciascun brano è stato “spiegato” ai presenti dal maestro Michele Petitto.Sono intervenute anche la prof.ssa Rossella Trupia la quale, con l’occhio della filosofa, ha trattato il tema della Società della trasparenza, e la poetessa non vedente Agata Sciolino, la quale ha emozionato i presenti con i suoi versi. “È stato un bel momento di collaborazione con l’Ass. Agricoltori Zolfatai, della quale è presidente Luigi Nocera” afferma Gianfranco Cammarata, uno dei conduttori del gruppo di lettura, il quale annuncia una sorpresa per il prossimo fine mese e la realizzazione del prossimo incontro presso la scuola media Carducci “per creare un collegamento con il nostro futuro” afferma Elio Cirrito, altro conduttore del gruppo.