Caltanissetta, sospesa distribuzione idrica nelle zone Santa Barbara e Trabonella: ecco da quando

Attraverso una nota Caltaqua comunica che a seguito della comunicazione pervenuta da Siciliacque, si informa che nel Comune di Caltanissetta la distribuzione idrica proseguirà regolarmente su tutto il territorio. Fanno eccezione le zone Santa Barbara e Trabonella, dove l’erogazione sarà interrotta a partire dal 21 aprile 2026 e fino al ripristino della fornitura.