“Rette parallele” è l’Ep che segna l’esordio discografico della band agrigentina Capocotta, disponibile dal 17 aprile

Esce venerdì 17 aprile “Rette parallele”, l’Ep che segna l’esordio discografico dei Capocotta, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un lavoro che si presenta come un vero e proprio manifesto di resistenza artistica: in un tempo dominato da ascolti veloci e formule replicate, la band agrigentina sceglie la via della sincerità, costruendo un punto d’incontro tra cantautorato d’autore e alternative rock, dove la parola conserva il suo peso e il suono si muove lungo traiettorie non convenzionali.

“Rette parallele” è un viaggio senza filtri dentro l’urgenza di esprimersi, un racconto che attraversa disincanto, rabbia e speranza, mantenendo sempre quella sottile ironia che permette di osservare il mondo con lucidità. Le canzoni diventano spazi emotivi in cui ciò che resta ai margini trova finalmente voce, in un equilibrio continuo tra tensione e apertura. «Questo progetto discografico nasce dal bisogno di fermarsi e dire qualcosa di vero, – racconta la band – senza adattarsi alle logiche della velocità. Abbiamo cercato di costruire un lavoro che fosse diretto, umano, imperfetto nel modo giusto: un disco che non abbia paura di mostrare fragilità, contraddizioni e desideri. È il nostro modo di resistere, restando fedeli a ciò che siamo».

All’interno dell’EP, i brani si susseguono come capitoli di un unico racconto: “Bagnasciuga”, esordio della band, è una ballata romantica sul naufragio di un amore, dove il mare diventa forza rigeneratrice e simbolo di trasformazione; “Certi Pensieri” rappresenta il lato più viscerale e oscuro del progetto, un rock diretto che scava nella psiche e denuncia l’ipocrisia contemporanea; “Casa Mia”si muove invece su un equilibrio fragile, raccontando un amore giovane e instabile, in cui l’altro diventa rifugio e perdita allo stesso tempo; al centro dell’EP si colloca “L’abito rosso”(focus track), un brano intenso e cinematografico che restituisce l’amore nella sua dimensione più carnale e ossessiva, esplorando il confine sottile tra presenza e assenza.

I testi e le musiche dell’EP sono firmati da Gabriele Bonfanti, mentre il progetto prende forma grazie alla collaborazione con l’etichetta TheKidsAreAllright by Dcave Records, con distribuzione a cura di Digital Noises. La produzione artistica è affidata a Daniele Grasso, che accompagna la band nella definizione di un suono coerente e riconoscibile, capace di mantenere intatta l’urgenza espressiva delle canzoni.

Capocotta è una band nata ad Agrigento nel periodo del lockdown, quando il mondo si è fermato ma la musica ha continuato a farsi spazio. Il progetto prende vita dall’incontro tra un cantautore e un batterista: un’intesa immediata, costruita su testi, ritmo e una chitarra che ha fatto da collante per le prime canzoni. Appena le condizioni lo hanno permesso, la formazione si è completata e la band ha iniziato a suonare dal vivo, portando in giro un sound che mescola rock e cantautorato con spontaneità e passione. Nel 2022 hanno registrato una demo che ha segnato il primo passo concreto del progetto, ma è stato l’incontro con l’etichetta TheKidsAreAllright a dare una vera svolta al percorso della band. Grazie alla collaborazione con il produttore Daniele Grasso, prende forma il primo lavoro discografico ufficiale. Una storia ancora giovane, ma con qualcosa da dire e da far ascoltare.