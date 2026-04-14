Rally del Sosio, Nicoletti-Cancemi volano nella generale. Cortese-Guttadauro sorprendono: podio di classe e top 15 assoluta

Si è conclusa con grande spettacolo la 19ª edizione del Rally Valle del Sosio, appuntamento che ha inaugurato la stagione rallistica siciliana confermando un livello tecnico elevato e una competizione serrata lungo tutte le prove speciali.

Al Sosio a catturare l’attenzione sono state le prestazioni nelle classi minori, dove si sono distinti i nusseni Carlo Nicoletti e Michele Cortese, protagonisti di una sfida intensa e combattuta nella Rally4/R2.



Tra i migliori della gara figura Carlo Nicoletti, affiancato da Salvatore Cancemi su Peugeot 208 VTI, autore di una prova di grande spessore chiusa con uno straordinario sesto posto assoluto in 40’26.7. Un risultato costruito con un ritmo elevatissimo sin dalle prime prove speciali e mantenuto con continuità fino al traguardo, che ha permesso all’equipaggio di inserirsi stabilmente nelle posizioni di vertice della generale.



Una prestazione solida e concreta, frutto di grande affiatamento tra pilota e navigatore, capaci di interpretare al meglio una gara tecnica e selettiva, confrontandosi alla pari anche con vetture di categoria superiore.



Accanto alla conferma di Nicoletti, il Rally del Sosio ha messo in luce anche la brillante prova di Michele Cortese, affiancato dal navigatore Paolo Guttadauro. Per l’equipaggio si trattava di un importante banco di prova su una vettura completamente nuova, affrontato con l’obiettivo principale di accumulare chilometri e costruire feeling.

Nonostante le difficoltà iniziali legate all’adattamento e al livello molto alto degli avversari, Cortese e Guttadauro sono riusciti a crescere prova dopo prova, arrivando a segnare tempi di rilievo in alcune prove speciali.



Una progressione costante che ha portato l’equipaggio a chiudere con un eccellente secondo posto di classe Rally4/R2 e un significativo tredicesimo posto assoluto, risultato che assume ancora più valore considerando la competitività della categoria.

La sfida nella Rally4/R2 si è confermata tra le più accese dell’intera manifestazione, caratterizzata da distacchi ridotti, ritmo elevato e grande sportività, con lo stesso Cortese che ha voluto rendere merito agli avversari, in particolare a Nicoletti e Cancemi, autori di una gara dal passo estremamente incisivo.



Il Rally del Sosio si conferma così una vetrina importante per il movimento rallistico siciliano: da un lato la solidità e la competitività di piloti già affermati come Nicoletti, dall’altro l’emergere di nuovi protagonisti come Cortese, capaci di mettersi in luce e di guardare con ambizione ai prossimi appuntamenti stagionali.