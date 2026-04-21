Precipita in una scarpata a Comiso, 46enne salvato dai Vigili del Fuoco

Vigili del fuoco in azione ieri sera in contrada Petraro-Cozzo Apollo a Comiso, nel Ragusano, per recuperare una persona precipitata in una scarpata. L’intervento è scattato intorno alle 19.30 con la squadra inviata dal Comando provinciale di Ragusa che ha raggiunto la zona impervia. Dopo aver individuato il ferito, un 46enne, i vigili del fuoco lo hanno immobilizzato e recuperato con tecniche Saf (speleo alnistiche fluviali). L’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito all’ospedale ‘Giovanni Paolo II’ di Ragusa. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 23. (Adnkronos)