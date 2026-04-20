Confartigianato Imprese Caltanissetta attiva convenzione con il fornitore di arredamenti Pair

Confartigianato Imprese Caltanissetta informa che è attiva la recentissima convenzione con il noto fornitore di arredamenti commerciali PAIR S.r.l. riservata a tutti gli associati del sistema Confartigianato, in special modo alle aziende dei settori di panificazione, pasticceria e pizzeria, che possono usufruire della scontistica prevista dall’accordo, previa esibizione della tessera associativa 2026 o della lettera credenziale rilasciata dalla segreteria Confartigianato Caltanissetta. “Un grande plauso va al referente della categoria dei panificatori Giovanni La Vecchia – dice Marco Spiaggia Presidente Provinciale di Confartigianato Caltanissetta – con il suo impegno si chiude un altro importante accordo che supporta tutta la categoria. Anche da questa collaborazione – continua Spiaggia – si aprono valide opportunità di accesso al credito, col Fondo Più Artigianato, che prevede un contributo a fondo perduto elevato fino al 35% per l’acquisto di nuove attrezzature, macchinari, impianti, autoveicoli, software e scorte fino al 20%; questi finanziamenti sono ottenibili anche con il consorzio Uni.Co all’interno di Confartigianato che garantisce un accesso al credito snello e veloce e in ultimo ricordo anche il validissimo canale della bilateralità per richiedere prestazioni all’ Ebas destinate all’ imprese artigiane e ai dipendenti.” “Ringrazio PAIR S.r.l per la disponibilità – dice Giovanni La Vecchia referente della categoria dei panificatori – e invito tutti i colleghi a contattare gli uffici di Confartigianato Caltanissetta al numero 0934-22226 oppure scrivere alla mail ceb.confartiginato@gmail.com per ogni chiarimento del caso.”