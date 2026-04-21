Agricoltura, via libera al finanziamento di tutte le domande per la produzione a basso impatto ambientale

È stato pubblicato sul sito del dipartimento regionale dell’Agricoltura il decreto con cui si estende la finanziabilità a tutte le 2.293 domande di adesione al bando 2025 sulla “Produzione integrata”, nell’ambito del Pac 2023-2027 (Intervento SRA 01- ACA 1), destinato agli agricoltori che adottano pratiche di lavoro a basso impatto ambientale, riducendo l’uso di prodotti chimici. L’intervento rientra tra gli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici, attraverso un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua e il suolo.La disponibilità finanziaria di 23 milioni di euro avrebbe consentito il finanziamento di sole 908 domande all’anno per tre anni, mentre, grazie a questo intervento del dipartimento, potranno essere ammesse al pagamento tutte le domande che supereranno gli esiti delle verifiche istruttorie e per tutti e tre gli anni di valenza del bando (2025-2027). Un risultato reso possibile grazie all’impegno dell’amministrazione regionale per reperire, attraverso un’apposita rimodulazione dei fondi, le risorse necessarie. Il decreto, assieme all’elenco delle domande presentate sul Sian, il Sistema informativo agricolo nazionale del ministero dell’Agricoltura, è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana ed è consultabile a questo link.