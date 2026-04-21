Rapina a mano armata a Catania, due misure cautelari

Misura cautelare in carcere per due uomini gravemente indiziati di rapina aggrava. A eseguire il provvedimento del Tribunale di Catania sono stati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania. I due, di Catania, uno di 24 (gia’ in carcere per altri reati) e l’altro di 52 anni di eta’, farebbero parte di una banda armata che in via Passo Gravina, nel capoluogo etneo, minaccio’ e rapino’ due dipendenti di un esercizio commerciale mentre questi si accingevano a raggiungere un istituto bancario al fine di depositare gli incassi della giornata, circa 16.000 euro. Ai due la polizia e’ giunta attraverso l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali presenti nell’area in cui il reato e’ stato commesso. (AGI)