Campofranco. Parere favorevole dei Revisori dei Conti al Regolamento per definizione agevolata dei tributi comunali

CAMPOFRANCO. Il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ha ottenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti. Adesso il provvedimento è pronto per il passaggio in Consiglio Comunale, dove verrà discusso e approvato definitivamente.

Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. Si tratta di una misura concreta che permetterà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione con il Comune in maniera agevolata, con condizioni più sostenibili. In particolare, il regolamento prevede: la possibilità di pagare solo il capitale dovuto, senza sanzioni e interessi;

la possibilità di rateizzare gli importi fino a un massimo di 72 rate, in base all’entità del debito;la possibilità di sanare situazioni relative a diversi tributi comunali (IMU, TARI, TASI, multe e altre entrate).Un’opportunità importante per: alleggerire il peso sui cittadini, favorire il recupero delle entrate comunali, chiudere pendenze che si trascinano da anni. Il termine previsto per aderire, dopo l’approvazione definitiva, sarà il 31 luglio 2026.