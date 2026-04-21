San Cataldo, sospesa distribuzione idrica per torbidità dell’acqua

Si informa la cittadinanza che, a seguito dei controlli effettuati, è stata riscontrata una torbidità dell’acqua in ingresso ai serbatoi del Comune di San Cataldo superiore ai limiti previsti dai parametri di qualità.In via precauzionale e a tutela della salute pubblica, si è pertanto proceduto alla sospensione temporanea della distribuzione idrica nelle aree attualmente servite lungo la rete.La fornitura sarà ripristinata non appena i valori rientreranno nei parametri consentiti. Sono già in corso tutte le attività necessarie al monitoraggio e alla risoluzione della criticità.Seguiranno aggiornamenti.Ci scusiamo per il disagio arrecato. È quanto si legge in un nota di Caltaqua