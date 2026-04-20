Caltanissetta. Lettore segnala: “Degrado al Cimitero Comunale

CALTANISSETTA. Una segnalazione, con tanto di documentazione fotografica, è pervenuta in Redazione da parte di un lettore del Fatto Nisseno che ha sottolineato lo stato di degrado in cui versano alcune zone del cimitero comunale.

“Ecco lo spettacolo che si è presentato a dei miei parenti che venivano da Torino e che sono andati a fare visita ai propri cari defunti – ha sottolineato il lettore – un immagine di degrado che dimostra come in questa città è scomparsa ogni sensibilità e non si capisce più quale morale contrapporre.

E’ colpa della classe politica? Sindaco, Giunta, Consiglio e persino i dipendenti del Comune non hanno parenti al cimitero e non provano vergogna per questo scempio?

Possibile che non si programmi annualmente un sistema di pulizia del cimitero i cui costi sono facilmente valutabili e si lascino anche i cittadini defunti nella sporcizia e nel degrado? Quanto dobbiamo ancora cadere in basso e vergognarci di questa nostra bella e disgraziata città?

Non pretendo che questo mio richiamo crei polemiche, ma spero almeno che svegli qualche coscienza sopita se non pesantemente addormentata”.