Caltanissetta, Festa della Liberazione: il 25 aprile Onde donneinmovimento promuove un momento di memoria e riflessione per ricordare Giuseppina Panzica

In occasione della celebrazione del 25 Aprile, Festa della Liberazione, l’associazione Onde donneinmovimento promuove un momento di memoria e riflessione in via Giuseppina Panzica alle ore 10:30. Ricordare Giuseppina Panzica, onorarne la figura e il valore del suo impegno, significa riaffermare il valore di tutte le donne e gli uomini che, anche lontano dai riflettori, hanno contribuito alla costruzione di una società più libera e giusta. Il suo esempio diventa oggi un simbolo attuale di resistenza civile e impegno quotidiano. Inoltre, il 25 Aprile rappresenta una data fondativa della nostra democrazia: una giornata che celebra la Resistenza e il coraggio di chi ha lottato contro l’oppressione del nazifascismo.

Oggi, più che mai, questa ricorrenza ci richiama alla responsabilità di difendere i principi di libertà, giustizia e dignità umana in ogni tempo storico, contro tutte le nuove forme di oppressione che attraversano il nostro tempo e ribadire con forza che la libertà non è mai conquistata una volta per tutte ma va difesa e rinnovata ogni giorno. All’iniziativa hanno aderito: ANPI, ARCI, AUSER, Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, CGIL, Figl* delle Stelle LGBTQI, Giovani Democratici, Governo di Lei, Movimento 5stelle, Partito Democratico, Presidio Donne per la Pace, Rete degli Studenti, Sinistra Italiana, Società Nissena di Storia Patria, UISP, Vivarte Aps. Onde donneinmovimento invita la cittadinanza a partecipare per condividere un momento di memoria collettiva e di impegno civile, nel segno della Resistenza e della libertà. Per informazioni: Onde donneinmovimento ondedonneinmovimento@gmail.com