Sanità. Liste d’attesa, Tanasi(Codacons): “La salute non può aspettare”

Il Codacons affida a Francesco Tanasi, Segretario Nazionale, una nuova e ferma denuncia sul nodo delle liste d’attesa nella sanità pubblica italiana, una questione che continua a pesare sulla vita di pazienti e famiglie, alimentando sfiducia, incertezza e un crescente disagio sociale.Il messaggio lanciato da Tanasi è netto: “La salute non può aspettare”. Uno slogan semplice e diretto che richiama l’attenzione su una situazione che, in molte realtà del Paese, rende sempre più difficile l’accesso tempestivo a visite specialistiche, esami diagnostici e controlli necessari.”Le liste d’attesa stanno mettendo sotto pressione il diritto alla salute – afferma Francesco Tanasi – Non è accettabile che troppi cittadini siano costretti ad attendere a lungo per prestazioni importanti, vivendo nell’incertezza e nel timore che il ritardo possa aggravare la propria condizione. La salute non può aspettare e non può trasformarsi in un percorso a ostacoli”.Per il Codacons, il problema non può più essere affrontato con annunci generici o promesse rinviate. Servono invece misure immediate, verificabili e uniformi su tutto il territorio nazionale, capaci di garantire trasparenza sui tempi effettivi di attesa, maggiore efficienza organizzativa e tutele concrete per i cittadini che incontrano difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie.”Quando il servizio pubblico non riesce a garantire risposte tempestive, il disagio per i pazienti e per le famiglie diventa enorme – prosegue Tanasi – Dietro ogni visita rinviata o ogni esame posticipato ci sono preoccupazioni reali, bisogni concreti e persone che chiedono soltanto di essere curate in tempi ragionevoli. Per questo chiediamo un’assunzione di responsabilità chiara da parte della politica e delle istituzioni sanitarie”. – conclude Tanasi.