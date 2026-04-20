Risiko Club Ufficiale “Eclettica” Caltanissetta: Kiswarday secondo al Master di Firenze e Gulino tra i semifinalisti. Giovedì V° turno del XXIII° torneo

Domenica scorsa si è giocato il Master di Firenze giunto alla sua quinta edizione. Tra i 120 partecipanti Giulia Gulino ed Andrea Kiswarday a rappresentare il Risiko Club Eclettica; otto i tavoli dei semifinalisti e due i tavoli di finale. Tutti e due i giocatori soci del Club nisseno arrivano in semifinale e Andrea Kiswarday vince il suo tavolo e va in finale dove giunge secondo a solo tre punti dal primo.

“Siamo orgogliosi – dichiarano dal direttivo del RCU Eclettica – di questo prestigioso risultato ottenuto da Giulia e da Andrea, tra l’altro unici siciliani in gara a Firenze. Andrea, vincitore del Master di Caltanissetta, l’anno scorso, parteciperà di diritto al Campionato Nazionale Individuale che si terrà a Rimini nei giorni 24 e 25 ottobre. Andrea, anche quest’anno sta raggiungendo risultanti importanti: è già primo nel Campionato Regionale Individuale, vincendo la tappa di Palermo e conquistando un posto in finale, conduce la classifica del torneo interno in corso; parteciperà al raduno di Vicenza ed al Master di Venezia, al raduno di luglio di Caltanissetta. Siamo sicuri che riuscirà a raggiungere traguardi e posizioni sempre più importanti”.

Giovedì 23 alle ore 20.30 (start 20.45), presso Eclettica Street Factory, si giocherà il quinto turno del XXIII° torneo interno (campionato periodico), valido per il Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno Eclettica.

Sono ventidue gli iscritti a questo torneo che lottano per conquistare una delle due posizioni utili ad andare direttamente in finale. Il regolamento prevede che, superando i 20 giocatori che almeno abbiano giocato tre turni, ad andare in finale sia il primo in classifica e dalla seconda alla tredicesima posizione si giochino tre tavoli di semifinali; i tre vincitori raggiungono il finalista, già qualificato. Se invece il numero di coloro che avranno giocato almeno tre turni di gioco è inferiore a venti ad andare in finale direttamente saranno i primi due e dal terzo al decimo posto si comporranno due tavoli di semifinale; i vincitori andranno in finale. Allo stato attuale su 22 iscritti al torneo 18 hanno già giocato le tre partite, ma ancora ci sono due turni e, se almeno due iscritti giocano tutte e due i turni di gioco rimanenti, il lotto dei qualificati alle semifinali potrebbe cambiare.

Il turno passato (quarto) ha visto la presenza di 16 giocatori divisi in quattro tavoli. Questa la composizione dei tavoli , tavolo 1: Maria Pia Matraxia, Luigi Tricoli, Giancarlo Ciulla e Fabrizio Butera; tavolo 2: Andrea Kiswarday, Calogero Maira, Armando Turturici e Mariella Brucculeri; tavolo 3: Michele Cammarata, Salvatore Pecoraro, Gabriele Taschetti e Giulia Gulino; tavolo 4: Martino Brucato, Simone Pecoraro, Claudio Lombardo e Gioele Gulizia. Hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Luigi Tricoli, Armando Turturici, Giulia Gulino e Claudio Lombardo.

In virtù di questi risultati la classifica provvisoria non vede grossi “movimenti”: primo Andrea Kiswarday tallonato da Luigi Tricoli (tre vittorie su quattro turni), in terza posizione Giulia Gulino. Ma a due turni dalla fine del torneo e con lo scarto di un risultato (assenza o peggior punteggio in una partita) la classifica finale potrebbe cambiare.