Caltanissetta. Il prossimo 7 giugno l’Avo compie il suo primo anniversario di fondazione

CALTANISSETTA. L’ AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di Caltanissetta si appresta a festeggiare, il prossimo 7 giugno, il suo primo anniversario dalla fondazione. Un traguardo che non è solo una ricorrenza, ma il trampolino di lancio per una nuova fase operativa cruciale.

Il primo grande riconoscimento è avvenuto durante l’Assemblea dei Soci di AVO Sicilia. La sezione nissena entrerà ufficialmente a far parte della famiglia regionale. Un passaggio formale che sancisce la solidità del gruppo e la condivisione dei valori di gratuità e servizio che l’Associazione porta avanti a livello nazionale.

Sabato 11 aprile si è concluso un intenso percorso di formazione volto a fornire gli strumenti psicologici e relazionali necessari per stare accanto a chi soffre,e questi sono i volontari pronti al debutto in corsia, dopo che sarà stipulata convenzione con l’Asp di Caltanissetta:Anzalone Calogero Cilano Patrizia Cumbo Antonella Cumbo Giovanna Di Martino Angela Di Vanni Giuseppe Falletta Rosalia Ferrara Maria Michela Giangreco Teresa Pia Infantino Paola Angela Maria La Bruna Nunziatina Limuti Alessio Michele Lipani Giorgia Lombardo Francesca Marchese Ragona Francesca AnnaMontagna Arcangelo Mugavero Anna Maria Napoli Jessica Nigrelli Vincenza Oliva GinevraPernaci Miriam Polisano Rosa Stampa Gaetana Margherita L’attività di AVO Caltanissetta, tuttavia, non si è voluta limitare alle mura ospedaliere.

Il cuore dell’associazione batte già forte in diverse realtà del territorio grazie a convenzioni già attive da alcuni mesi. I volontari prestano infatti regolarmente il loro servizio di compagnia e supporto presso le case di riposo “Nonni in Famiglia” e “Residenza del Sorriso” di San Cataldo.Inoltre l’Associazione porta conforto e aiuto concreto direttamente nelle case di alcune famiglie nissene, contrastando la solitudine e offrendo un prezioso supporto relazionale.

Festeggiare il primo anno di vita con l’ingresso ufficiale in AVO Sicilia e l’imminente entrata in ospedale è per noi motivo di grande orgoglio. Il nostro obiettivo è essere una presenza silenziosa ma costante, un ponte di umanità tra la struttura sanitaria e il paziente. Vedere la dedizione dei nostri volontari, impegnati tra case di riposo e domicili, ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta.