Santa Caterina. Al via lavori di asfaltatura di alcune strade cittadine

SANTA CATERINA. Al via i lavori di asfaltatura a seguito del completamento degli interventi di preparazione e scarificazione (come già comunicato nel precedente aggiornamento del 29/03), sono iniziati oggi i lavori di asfaltatura nelle seguenti strade:
Via Verga
Via Livatino
Via Luigi Rizzo
Via Matarazzo
Via XX Settembre
Ex vicinale Montagna. Si tratta di un ulteriore passo concreto nel programma di riqualificazione della viabilità cittadina, con interventi mirati a migliorare la sicurezza e la qualità delle strade cittadine.