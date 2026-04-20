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Santa Caterina. Al via lavori di asfaltatura di alcune strade cittadine

Redazione 1

Santa Caterina. Al via lavori di asfaltatura di alcune strade cittadine

Lun, 20/04/2026 - 23:31

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SANTA CATERINA. Al via i lavori di asfaltatura a seguito del completamento degli interventi di preparazione e scarificazione (come già comunicato nel precedente aggiornamento del 29/03), sono iniziati oggi i lavori di asfaltatura nelle seguenti strade:

Via Verga

Via Livatino

Via Luigi Rizzo

Via Matarazzo

Via XX Settembre

Ex vicinale Montagna. Si tratta di un ulteriore passo concreto nel programma di riqualificazione della viabilità cittadina, con interventi mirati a migliorare la sicurezza e la qualità delle strade cittadine.

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