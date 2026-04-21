Ex militare con problemi psichiatrici prende in ostaggio i genitori a Palermo, liberati grazie ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco

Momenti di paura e tensione, nella tarda serata di ieri, in un appartamento in via Salamone Marino, nella zona del Policlinico di Palermo. Un ex militare, con problemi psichiatrici, si è barricato in casa tenendo in ostaggio i genitori anziani che non riuscivano a uscire di casa. La madre ha lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e anche un’ambulanza. Soltanto poco prima delle 23, grazie all’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, i due anziani hanno potuto lasciare l’appartamento. Prima è uscita la madre, poi, grazie all’uso della scala dei vigili del fuoco, anche il padre è riuscito a lasciare l’abitazione. (Adnkronos)