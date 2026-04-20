Caltanissetta. Il Console Generale del Marocco Maryem Nassif in visita alla Questura

CALTANISSETTA. Il Vicario del Questore Domenico Demaio, in rappresentanza del Questore Marco Giambra, ha accolto il Console Generale del Regno del Marocco Maryem Nassif in visita alla Questura di Caltanissetta.

Nel corso del cordiale incontro sono stati affrontati alcuni temi relativi alla comunità marocchina presente sul territorio provinciale con oltre mille e trecento residenti, novecento dei quali nel capoluogo. Il dr Demaio e il Console Nassif hanno rinnovato la reciproca disponibilità e la collaborazione istituzionale tra la Polizia di Stato nissena e il Consolato per il perseguimento dei comuni obiettivi nell’interesse dei cittadini marocchini che vivono ben integrati nella provincia di Caltanissetta.