Caltanissetta, approvato il progetto di illuminazione di via Cinnirella e di via Pio La Torre

Via Giuseppe Cinnirella e via Pio La Torre torneranno a beneficiare di un sistema di illuminazione urbana. Con Delibera di Giunta n. 43 del 16 aprile, è stato infatti approvato il progetto esecutivo che prevede i lavori di realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione lungo la via Cinnirella e Pio La Torre. Si tratta di un intervento atteso da anni, che prospetta la risoluzione di una situazione molto critica: una zona importante della città, abitata da centinaia di famiglie, rimasta troppo a lungo priva di un adeguato impianto di illuminazione pubblica, con evidenti criticità in termini di sicurezza e vivibilità. “Era inaccettabile che una via così importante rimanesse al buio per anni – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto. Abbiamo ascoltato le segnalazioni e le richieste dei residenti e abbiamo scelto di intervenire con determinazione. Questo progetto rappresenta una risposta concreta della Giunta Tesauro a un’esigenza reale del territorio”.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 100.000 euro, interamente finanziato con somme del bilancio comunale, prevede la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione moderno ed efficiente lungo via Cinnirella e via Pio La Torre, con l’installazione di circa 30 corpi illuminanti idonei a garantire adeguati livelli di sicurezza e visibilità. I lavori avranno una durata stimata di circa 120 giorni dall’avvio del cantiere. “Non si tratta di un intervento isolato — prosegue l’assessore Adornetto — ma dell’inizio di un percorso più ampio. Ci sono altre strade che si trovano in condizioni simili e su cui stiamo già lavorando per programmare ulteriori interventi. L’obiettivo è garantire sicurezza, decoro e servizi adeguati a tutti i cittadini”. L’opera è inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2025–2027 e sarà realizzata nel rispetto delle normative vigenti e dei criteri di efficienza energetica. Nei prossimi giorni si procederà all’appalto dei lavori, con l’obiettivo di avviare l’intervento nel più breve tempo possibile.L’Amministrazione conferma così il proprio impegno a intervenire sulle criticità del territorio, dando risposte concrete e restituendo attenzione e dignità a quartieri troppo a lungo trascurati.