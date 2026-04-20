Villalba. Convocato il Consiglio comunale per il 24 aprile

VILLALBA. E’ stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di inizio per il giorno 24 aprile alle 11,30 nell’Aula consiliare. Questo l’ordine del giorno della seduta:
NOMINA SCRUTATORI
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE “IMU ANNO 2026”
APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER L’ANNO 2026 (ART. 58, DECRETO LEGGE 25/6/2008 N. 112, CONVERTIRO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6/8/2008 N. 133)
RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 19 DEL 08-04-2026 – VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ESERCIZIO 2025 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 4