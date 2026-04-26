Nissa, pareggio ‘amaro’ che non piega la fede: Di Gaetano e il tifo che non arretra

Il pomeriggio vissuto dai tifosi nisseni non è stato una semplice successione di minuti, ma un presagio. Il pareggio del Sambiase è arrivato come un rombo di tuono improvviso in un cielo che pareva gravido di promesse, un boato che ha scosso le certezze della classifica proprio mentre, da lontano, giungeva l’eco del trionfo del Savoia a Palermo. Ma se il tuono spaventa i pavidi, esso non fa tremare chi ha radici profonde.

In questo scenario di tempesta, la figura di Mister Di Gaetano si staglia come un titano antico sulla prua di una nave ferita. Mentre le nubi di un ‘contorno’ che pare smarrito tra i propri vapori si addensano all’orizzonte — troppo spesso assente nel dare riparo, troppo incline a lasciare che la pioggia cada sui propri soldati — il Mister resta l’unico punto fermo.

Di Gaetano non è solo un allenatore; è il custode di una dignità che non accetta compromessi. È l’uomo che, mentre il tuono del Sambiase rimbombava cupo, ha continuato a tracciare la rotta con la forza della ragione e del cuore, sopperendo con la sua sola presenza alle difficoltà di una lunga e perigliosa stagione.

E sotto quel cielo plumbeo, il popolo della Nissa (oltre 500 oggi in trasferta) ha risposto al rombo di tuono con il proprio ruggito. Non è stato il grido della paura, ma il canto di una città che ha deciso di abitare la tempesta piuttosto che fuggirla. I tifosi sono diventati il parafulmine di questa squadra: hanno abbracciato ogni giocatore, hanno trasformato la delusione del sorpasso subìto in un atto di fede assoluta.

Ma nel silenzio che segue il fischio finale, emerge una verità più alta: la Nissa non è un bilancio, non è una gerarchia di uffici; la Nissa è un’idea che respira attraverso il suo popolo e il suo condottiero. La loro devozione è il vero miracolo di Caltanissetta. In un calcio dove troppi parlano e pochi credono, i tifosi della Nissa credono davvero. E questo, in giornate come questa, vale più di tre punti

I tifosi della Nissa non sono clienti di uno spettacolo, sono i custodi di un fuoco sacro. Il loro sostegno non è condizionato dal primato, ma dalla fedeltà a una bandiera che oggi sventola alta grazie al legame indissolubile con la panchina. Se la vetta della Serie D oggi è più lontana, la statura morale di questa piazza è, invece, immensa. I tifosi hanno scelto da che parte stare: dalla parte del sudore, dalla parte del sacrificio, dalla parte di chi, come Di Gaetano, onora la maglia senza calcoli politici o ambizioni personali.

Il tuono ha squarciato il pomeriggio, è vero. Ma nella scia di quel rumore resta una certezza granitica: finché Di Gaetano siederà su quella panchina e finché quel muro umano di indomiti tifosi nisseni continuerà a sfidare gli elementi, la Nissa non sarà mai sola.

La vetta è andata altrove, sì. Ma resta una storia che merita rispetto. Una squadra che ha saputo rappresentare la propria città con orgoglio. Un allenatore che ha dato senso e direzione. Una tifoseria che ha trasformato ogni partita in qualcosa di più di un semplice evento sportivo.

E, in fondo, è proprio questo che distingue una stagione qualunque da una che lascia traccia.

“Il rombo di tuono è solo rumore passeggero. La vera forza è quella di chi, sotto la pioggia, continua a tenere saldo il timone ed a cantare il proprio amore”