Mussomeli. Lo storico Filippo Falcone ha incontrato gli studenti dell’Istituto “Virgilio” per parlare di emigrazione

MUSSOMELI. Gli alunni delle classi terze di Scuola secondaria di I grado di Mussomeli hanno incontrato lo storico Filippo Falcone per parlare dell’emigrazione italiana e della sua complessa fenomenologia. Il fenomeno migratorio è stato approfondito sotto diversi aspetti: storico, sociale, economico.

Di particolare interesse l’analisi delle diverse fasi del fenomeno migratorio: la crisi agraria e mineraria, il picco migratorio nel continente americano, lo spostamento verso Paesi europei vicini, l’emigrazione di massa verso le città del Nord, la trasformazione dell’Italia da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione, fino alla forma nuova spesso definita “fuga di cervelli”.

Durante la trattazione non sono mancati momenti di riflessione sulla valorizzazione delle comunità locali e sull’importanza della microstoria.