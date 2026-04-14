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Mussomeli. Lo storico Filippo Falcone ha incontrato gli studenti dell’Istituto “Virgilio” per parlare di emigrazione

Redazione 1

Mussomeli. Lo storico Filippo Falcone ha incontrato gli studenti dell’Istituto “Virgilio” per parlare di emigrazione

Mar, 14/04/2026 - 22:05

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MUSSOMELI. Gli alunni delle classi terze di Scuola secondaria di I grado di Mussomeli hanno incontrato lo storico Filippo Falcone per parlare dell’emigrazione italiana e della sua complessa fenomenologia. Il fenomeno migratorio è stato approfondito sotto diversi aspetti: storico, sociale, economico.

Di particolare interesse l’analisi delle diverse fasi del fenomeno migratorio: la crisi agraria e mineraria, il picco migratorio nel continente americano, lo spostamento verso Paesi europei vicini, l’emigrazione di massa verso le città del Nord, la trasformazione dell’Italia da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione, fino alla forma nuova spesso definita “fuga di cervelli”.

Durante la trattazione non sono mancati momenti di riflessione sulla valorizzazione delle comunità locali e sull’importanza della microstoria.

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