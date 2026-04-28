Mussomeli, i pastori festeggiano il Santo Protettore: San Pasquale Baylon

MUSSOMELI – Sembra essere ormai consolidata la tradizione di riservare la prima domenica di maggio, quest’anno giorno 3, alla festa di San Pasquale, protettore dei pastori, che si venera nella chiesa di S. Gioacchino e S. Anna detta dei “Monti”, la cui giornata liturgica, in calendario, è segnata il 17 maggio. E così, giovedì 30 aprile sera, alle ore 20, con la celebrazione della messa, benedizione dei pastori e del fercolo di San Pasquale, inizia il triduo di preparazione; il venerdì, alle ore 20, messa e benedizione dei formaggi; sabato, alle ore 19, messa, Vespri solenni, omaggio floreale e preghiera per le donne; domenica, messa alle 9 e alle 11; ore 16, giro dei tamburinari di Cammarata; ore 17 ritiro del Palio dall’abitazione del presidente; ore 19, messa solenne con la partecipazione dei pastori; ore 20 Processione col simulacro del Santo.