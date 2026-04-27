Caltanissetta. Il Sap chiede un contratto dignitoso e tutela legale per gli operatori di Polizia

CALTANISSETTA. Si è riunito presso la sala riunioni della Questura il Consiglio Provinciale del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) alla presenza dei delegati provenienti da tutto il territorio provinciale per discutere delle principali tematiche che riguardano il personale della Polizia di Stato e la sicurezza sociale.

Presenti anche il Segretario Nazionale Aggiunto Giuseppe Coco, il Segretario Regionale Piero Billitteri e il Segretario Provinciale di Catania Leo Macaluso. Hanno preso parte ai lavori i delegati provinciali: Natale Michele, Sanfilippo Salvatore, Cosentino Ivan, Lombardo Calogero, Sanfilippo Giuseppe, Campo Cataldo, Torregrossa Roberto, Ragno Giuseppe, Minardi Massimo, Sardo Michela, Sciortino Luca, Pitruzzella Stefano, De Pasquale Giuseppe, Gueli Giovanni, Casabona Giuseppe, Schembri Benedetto, Distefano Orazio, Noto Gaspare.

I lavori, aperti dalla relazione del Segretario Provinciale Vito Natale, si sono concentrati – oltre che sugli adempimenti statutari – su quattro temi principali: rinnovo contrattuale, criticità legate alla sicurezza sociale, riconoscimento degli “atti dovuti” ai fini della tutela legale degli operatori e le problematiche emerse presso il SISCO di Caltanissetta. Sicurezza Sociale e Territorio E’ stata espressa forte preoccupazione per la crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini per l’emergere di nuove forme di criminalità sul territorio.

Il consiglio ha evidenziato come le attuali risorse umane e materiali, pur utilizzate con massimo impegno, dalle donne e dagli uomini in divisa, siano al limite. “Non possiamo garantire standard di sicurezza elevati se non si interviene con un potenziamento degli organici e una riorganizzazione dei presidi sul territorio. La sicurezza sociale è un diritto del cittadino, ma anche dovere dello Stato tutelare chi, ogni giorno, la garantisce, ha dichiarato il Segretario Provinciale Vito Natale”.

Rinnovo Contratto di Lavoro Il Consiglio Provinciale ha approfondito il tema del rinnovo contrattuale, sottolineando la necessità di un adeguamento economico che riconosca la specificità del ruolo, l’esposizione al rischio e l’impatto dell’inflazione degli ultimi anni.

Il SAP chiede un contratto dignitoso, che vada oltre il semplice adeguamento ISTAT e rappresenti un riconoscimento, concreto, dell’impegno professionale degli operatori di polizia. La questione dell’”Atto dovuto” Un punto centrale del dibattito ha riguardato la tutela legale degli operatori. Il SAP ribadisce la necessità di norme più chiare e un sostegno concreto da parte dell’Amministrazione nei confronti dei poliziotti che, operando spesso in situazioni di forte tensione, vengono iscritti nel registro degli indagati come “atto dovuto”.

Il sindacato chiede una tutela istituzionale più solida, affinché la paura d i conseguenze giudiziarie non comprometta l’azione di contrasto alla criminalità. Criticità dell’ufficio SISCO di Caltanissetta Il consiglio Provinciale ha infine conferito mandato al Segretario Provinciale affinché avvii gli interventi necessari per risolvere la criticità legata al diniego, da parte dell’attuale dirigenza della SISCO di Caltanissetta, degli spazi murali richiesti dal sindacato.