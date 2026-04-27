Caltanissetta, trionfo del Risiko Club Eclettica al Master “Città di Catania”

Ieri domenica 26 aprile si è giocato il I° Master “Città di Catania” 100 gli iscritti (con giocatori e giocatrici provenienti da tutti i club siciliani e da buona parte dell’Italia), 32 semifinalisti (proprio perché si è raggiunto il numero di 100 partecipanti), 8 finalisti con due tavoli da quattro di finale e due vincitori che partecipano di diritto al Campionato Nazionale Individuale 2027. Il Risiko Club nisseno si presentava in terra etnea con otto giocatori: Giulia Gulino, Maurizio Giunta, Michele Cammarata, Claudio Lombardo, Andrea Kiswarday, Gabriele Taschetti, Gioele Gulizia e Vincenzo Falzone. Il torneo era articolato in due partite di qualificazione, una la mattina ed un’altra dopo la pausa pranzo; dopo le prime due partite i primi 32 della classifica venivano ammessi alle semifinali e gli otto vincitori disputavano i due tavoli di finale. Dopo la prima fase, venivano ammessi alla semifinale in funzione della loro posizione in classifica: Andrea Kiswarday (con due vittorie su due), Giulia Gulino e Gabriele Taschetti (con una vittoria e un alto punteggio sulla seconda partita). Le semifinali iniziavano verso le 19.30 x concludersi per le 21,30 circa e vedevano i tre nisseni vincere i propri tavoli ed accedere ai due tavoli della finale e questo lasciava immaginare che uno dei tre potesse vincere una delle due finali. Alle 22.30 iniziano i due tavoli di finale. Questa la composizione dei tavoli: tavolo 1: Danilo Zucca (RCU Quartu Sant’Elena), Giulia Gulino (RCU Eclettica CL), Magdara Laconeo (RCU Il Vulcano CT), Andrea Parodi (RCU Borgo Pila GE); secondo Tavolo: Gabriele Taschetti (RCU Eclettica CL), Andrea Kiswarday (RCU Eclettica CL), Giuseppe Corsello (RCU Il Passatempo SR) e Antonio Condorelli (RCU World Domination Acireale). Dopo circa due ore di gioco in cui si intravedeva la vittoria di Giulia Gulino sul primo tavolo e quella di Gabriele Taschetti, sempre avanti sul suo tavolo, proprio negli ultimi minuti di gioco Andrea Kiswarday gioca ben due tris di carte acquisite e conquista territori su territori levandoli proprio a Gabriele Taschetti che arretra la sua posizione di vantaggio che aveva su Andrea Kiswarday, di circa 25 punti, che vince la partita. Quindi Giulia Gulino ed Andrea Kiswarday vincono il I° Master di Catania bissando l’affermazione del Master di Firenze di una settimana fa dove Andrea Kiswarday è arrivato secondo e Giulia Gulino si è fermata alle semifinali. “Siamo più che felici di questa netta affermazione. – comunicano dal direttivo – Crediamo che sia la prima volta che un Club riesce a piazzare tre finalisti su otto partecipanti e che di questi tre due vincano il trofeo ed uno arrivi secondo. Oltre ai due vincitori vogliamo dare merito a Gabriele Taschetti che ha giocato l’intera partita avanti con grande strategia ed abilità, purtroppo si è dovuto scontrare con il suo amico Andrea Kiswarday che con un colpo di coda da maestro è riuscito a vincere recuperando lo svantaggio accumulato durante tutta la partita. Un plauso particolare al Club di Catania per avere organizzato un così grande evento, cento persone da organizzare con pranzi, collocazione ai tavoli di gioco, sappiamo bene che sforzo comporta, ma le ragazze ed i ragazzi di Catania sono una grande squadra ed è stato un successo ”. Ma andiamo a vedere chi sono i “magnifici tre” che hanno incantato la serata di ieri: Giulia Gulino 28 anni Ingegnere meccanico. Gioca nel Club Eclettica da circa tre anni dove ha iniziato i primi passi del gioco del Risiko!, partecipa a tutti i tornei e le manifestazioni del Club nisseno dove è socia. Ha fatto parte della Squadra al Campionato Nazionale di Bergamo 2025. E’ alla sua prima vittoria in un evento di caratura nazionale che le dà il diritto di partecipare al Campionato Nazionale Individuale. Andrea Kiswarday 28 anni studente universitario iscritto al Club Eclettica da più di tre anni dove ha iniziato a giocare e appassionarsi al gioco di strategia “più bello che esista”. Sin dall’inizio delle sue partecipazioni ai tornei interni ha dato prova di avere le carte giuste per diventare un campione. Ha vinto parecchi tornei organizzati anche da altri Club della Sicilia, è stato componente della Squadra ai Campionati Nazionali edizione 2023 (Roma quando il Club Eclettica arrivò secondo), 2024 (Bologna) e 2025 (Bergamo). Nel 2025 ha vinto il Master di Caltanissetta che gli consentirà ad ottobre la partecipazione al Campionato Nazionale Individuale dove sono ammessi i “migliori” quaranta giocatori in campo nazionale. E ’componente del direttivo del Club nisseno e partecipa attivamente all’organizzazione di tutta l’attività. Viene chiamato dai commentatori del mondo del Risiko: “Il Golden Boy nazionale”. Gabriele Taschetti 22 anni studente universitario anche lui ha iniziato i suoi primi passi nel gioco del Risiko! presso il Club nisseno di “Eclettica” dove partecipa e collabora a tutti gli eventi e cura la parte che riguarda Il “FantaRisiko!”. E’ stato componente della squadra del Club nel 2025 a Bergamo. Ha vinto parecchi tornei interni e anche tornei organizzati da altri club isolani, è la prima volta che arriva in finale in un evento nazionale qualificandosi secondo.